Traffico Roma del 06-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 6 APRILE 2019 ORE 08.20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CIRCOLAZIONE MRMA SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA
TERAMO.NESSUNA NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO.
TRA LE 7 E MEZZOGIORNO PER CONSENTIRE I LAVORI SI PULIZIA AMA SULLA
PANORAMICA, SARANNO POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE, ANCHE NELLA ZONA
CIRCOSTANTE
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 20.00 PRESSO NOTO CENTRO CONGRESSI DI VIA AURELIA
SI SVOLGERÀ IL “CONGRESSO ORDINE NAZIONALE FORENSE”.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA AURELIA DURANTE L’AFFLUSSO E IL
DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.
TORNATO ANCHE L’APPUNTAMENTO CON ROMICS ALLA FIERA DI ROMA, IL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL FUMETTO CON LA KERMESSE SPORTIVA, ALLA SUA
VENTICINQUESIMA EDIZIONE.
TRENITALIA LAZIO HA GIÀ FATTO OGGI E DOMANI POTENZIARE L’OFFERTA SULLA
FERROVIA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
REGOLARI INFINE I TRASPORTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma