Traffico Roma del 06-04-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 6 APRILE 2019 ORE 09.20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE QUESTA MATTINA SUI VICINI RACCORDI
AUTOSTRADALI DELLA CITTA’, SEGNALIAMO ALLE PORTE DI ROMA UN INCIDENTE
AVVENUTO IN VIA MALAGROTTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE LUMBROSO.
POSSIBILI DISAGI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO PER UN ALTRO INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI AVIALE ASIA
TRA LE 7 E MEZZOGIORNO PER CONSENTIRE I LAVORI SI PULIZIA AMA SULLA
PANORAMICA, SARANNO POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE, ANCHE NELLA ZONA
CIRCOSTANTE
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FORMULA E” CHE SI
ARTICOLERÀ IN TRE FASI E SOTTOFASI SUCCESSIVE: ALLESTIMENTO CIRCUITO,
EVENTO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE, DALLE ORE 05.30 DEL 6 APRILE 2019 FINO
ALLE ORE 05.30 DEL 15 APRILE 2019 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN
PIAZZALE DELLE NAZIONI UNITE.
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA IN LOCO.
ALLE 11:45 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA SPECIALE IN AULA PAOLO VI.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIROCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma