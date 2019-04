Traffico Roma del 06-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 6 APRILE 2019 ORE 09.20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE QUESTA MATTINA SUI VICINI RACCORDI

AUTOSTRADALI DELLA CITTA’, SEGNALIAMO ALLE PORTE DI ROMA UN INCIDENTE

AVVENUTO IN VIA MALAGROTTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE LUMBROSO.

POSSIBILI DISAGI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO PER UN ALTRO INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DI AVIALE ASIA

TRA LE 7 E MEZZOGIORNO PER CONSENTIRE I LAVORI SI PULIZIA AMA SULLA

PANORAMICA, SARANNO POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE, ANCHE NELLA ZONA

CIRCOSTANTE

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FORMULA E” CHE SI

ARTICOLERÀ IN TRE FASI E SOTTOFASI SUCCESSIVE: ALLESTIMENTO CIRCUITO,

EVENTO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE, DALLE ORE 05.30 DEL 6 APRILE 2019 FINO

ALLE ORE 05.30 DEL 15 APRILE 2019 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN

PIAZZALE DELLE NAZIONI UNITE.

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA IN LOCO.

ALLE 11:45 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA SPECIALE IN AULA PAOLO VI.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIROCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma