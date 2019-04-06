Traffico Roma del 06-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 6 APRILE 2019 ORE 11.20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
UN INVITO ALLA PRUDENZA SUL GRA PER UN INCIDENTE AVVNEUTO LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA PONTINA E LA ROMA FIUMICINO
TRE GLI INCIDENTIIN CITTA’ , UNO IN VIA DI SAN TARCISIO ALL’ALTEZZA DI VIA
SOLONIA . UN ALTRO CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ IN VIA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’ALTEZZA DI VIALE ASIA VERSO IL RACCORDO.
E RALLENTAMENTI PER UUN TERZO INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA
ALL’INTERSEZIONE CON VIA CASSIA NUOVA VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO L TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO
RICORDIAMO ALLE 11:45 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA SPECIALE IN AULA
PAOLO VI.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO
FINO ALLE 20 PRESSO NOTO CENTRO CONGRESSI DI VIA AURELIA SI SVOLGERÀ IL
“CONGRESSO ORDINE NAZIONALE FORENSE”.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA AURELIA DURANTE L’AFFLUSSO E IL
DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma