Traffico Roma del 06-04-2019 ore 12:30

UN INVITO ALLA PRUDENZA SUL GRA PER UN INCIDENTE AVVNEUTO LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA LA PONTINA E LA ROMA FIUMICINO

TRE GLI INCIDENTIIN CITTA’ , UNO IN VIA DI SAN TARCISIO ALL’ALTEZZA DI VIA

SOLONIA . UN ALTRO CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ IN VIA CRISTOFORO COLOMBO

ALL’ALTEZZA DI VIALE ASIA VERSO IL RACCORDO.

E RALLENTAMENTI PER UUN TERZO INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA

ALL’INTERSEZIONE CON VIA CASSIA NUOVA VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO L TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO

RICORDIAMO ALLE 11:45 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA SPECIALE IN AULA

PAOLO VI.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO

FINO ALLE 20 PRESSO NOTO CENTRO CONGRESSI DI VIA AURELIA SI SVOLGERÀ IL

“CONGRESSO ORDINE NAZIONALE FORENSE”.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA AURELIA DURANTE L’AFFLUSSO E IL

DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.

