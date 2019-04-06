Traffico Roma del 06-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 6 APRILE 2019 ORE 13.20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER
INCIDENTE. TRA TUSCOLANA E ARDEATINA.
RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIALE DI TOR
DI QUINTO VERSO LO STADIO OLIMPICO, IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI
TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA L’AQUILA.
FINO ALLE 20 PRESSO NOTO CENTRO CONGRESSI DI VIA AURELIA SI SVOLGERÀ IL
“CONGRESSO ORDINE NAZIONALE FORENSE”.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA AURELIA DURANTE L’AFFLUSSO E IL
DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.
TORNATO ANCHE L’APPUNTAMENTO CON ROMICS ALLA FIERA DI ROMA, IL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL FUMETTO CON LA KERMESSE SPORTIVA, ALLA SUA
VENTICINQUESIMA EDIZIONE.
TRENITALIA LAZIO HA GIÀ FATTO OGGI E DOMANI POTENZIARE L’OFFERTA SULLA
FERROVIA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma