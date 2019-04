Traffico Roma del 06-04-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 6 APRILE 2019 ORE 15.20 AR

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER

INCIDENTE RISOLTO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA.

RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA

TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA L’AQUILA.

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FORMULA E” CHE SI

ARTICOLERÀ IN TRE FASI, DALLE ORE 05.30 DEL 6 APRILE E FINO ALLE ORE 05.30

DEL 15 APRILE 2019 ADOTTATO UN DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE DELLE

NAZIONI UNITE.

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA IN LOCO.

FINO ALLE 20 PRESSO NOTO CENTRO CONGRESSI DI VIA AURELIA SI SVOLGERÀ IL

“CONGRESSO ORDINE NAZIONALE FORENSE”.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA AURELIA DURANTE L’AFFLUSSO E IL

DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.

TORNATO ANCHE L’APPUNTAMENTO CON ROMICS ALLA FIERA DI ROMA, IL FESTIVAL

INTERNAZIONALE DEL FUMETTO CON LA KERMESSE SPORTIVA, ALLA SUA

VENTICINQUESIMA EDIZIONE.

TRENITALIA LAZIO HA GIÀ FATTO OGGI E DOMANI POTENZIARE L’OFFERTA SULLA

FERROVIA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.

