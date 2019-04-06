Traffico Roma del 06-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 6 APRILE 2019 ORE 19.20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA.
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E
BIVIO PER A24 ROMA L’AQUILA E TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE.
INCIDENTE CON CODE SU VIA APPIA TRA VIA ALLUMIERE E VIAMONDRAGONE VERSO SAN
GIOVANNI.
FINO ALLE 20 PRESSO NOTO CENTRO CONGRESSI DI VIA AURELIA SI SVOLGERÀ IL
“CONGRESSO ORDINE NAZIONALE FORENSE”.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA AURELIA DURANTE L’AFFLUSSO E IL
DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.
TORNATO ANCHE L’APPUNTAMENTO CON ROMICS ALLA FIERA DI ROMA, IL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL FUMETTO CON LA KERMESSE SPORTIVA, ALLA SUA
VENTICINQUESIMA EDIZIONE.
TRENITALIA LAZIO HA GIÀ FATTO OGGI E DOMANI POTENZIARE L’OFFERTA SULLA
FERROVIA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE
STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI, DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma