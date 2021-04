Traffico Roma del 06-04-2021 ore 13:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione studio Gianfranco Bellomo non molto il traffico presente sulle strade della capitale dopo il da una nazione di Pasqua da oggi Ritorno in arancione per il Lazio con spostamenti senza autocertificazione all’interno del proprio comune a Roma Nord sulla via Cassia Ci sono rallentamenti per traffico tra via Vibio Mariano e via di Grottarossa verso la Giustiniana sul tratto Urbano dell’a24 si rallenta per la rimozione di un incidente avvenuto tra la tangenziale est e l’uscita di Portonaccio indirizzo del grande raccordo anulare e per importanti lavori di riqualificazione della piazzale davanti la stazione Tiburtina dopo l’abbattimento della sopraelevata da questa mattina è chiusa via Lorenzo il Magnifico nel tratto tra via Teodorico e la tangenziale da oggi e fino a domenica prossima resta chiusa al traffico delle Milizie per lavori di potatura da via Angelo Brofferio a via Silvio Pellico In entrambe le direzioni e a causa di questa chiusura sono deviate le linee del trasporto pubblico infine da domani mercoledì 7tornano in vigore le zone a traffico limitato diurne e notturne delle centro storico Tridente Trastevere Testaccio è San Lorenzo e per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto per il momento e grazie per l’attenzione un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

