Traffico Roma del 06-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 6 MAGGIO ORE 7:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
PRIMI DISAGI SUL RACCORDO LUNGO LA CRREAGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE
CON CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DOVE ABBIAMO FILE DA TOR
CERVARA ALLA TANGENZIALE EST
TRAFFICO IN ENTRATA IN CITTA’ IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A
VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA PONTINA DA POMEZIA NORD A VIA DI DECIMA VERSO
IL CENTRO
AL FORO ITALICO, AL VIA DA OGGI LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI BNL
D’ITALIA. NUMEROSE LE DISIPLINE DI TRAFFICOIN ZONA, IN PARTICOLAR MODO SUL
LUNGOTEVERE CADORNA E PIAZZALE MARESCIALLO DIAZ .
SI PUO’ RAGGIUNGERE L’AREA ATTRAVERSO NUMEROSE LINEE BUS O SCENDENDO ALLA
FERMATA FLAMINIO DELLA LINEA A E POI UTILIZZANDO IL TRAM 2 VERSO PIAZZA
MANCINI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma