Traffico Roma del 06-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 6 MAGGIO ORE 7:20

Maria Barbara Taormina

BUONGIORNO

PRIMI DISAGI SUL RACCORDO LUNGO LA CRREAGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE

CON CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DOVE ABBIAMO FILE DA TOR

CERVARA ALLA TANGENZIALE EST

TRAFFICO IN ENTRATA IN CITTA’ IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A

VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA PONTINA DA POMEZIA NORD A VIA DI DECIMA VERSO

IL CENTRO

AL FORO ITALICO, AL VIA DA OGGI LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI BNL

D’ITALIA. NUMEROSE LE DISIPLINE DI TRAFFICOIN ZONA, IN PARTICOLAR MODO SUL

LUNGOTEVERE CADORNA E PIAZZALE MARESCIALLO DIAZ .

SI PUO’ RAGGIUNGERE L’AREA ATTRAVERSO NUMEROSE LINEE BUS O SCENDENDO ALLA

FERMATA FLAMINIO DELLA LINEA A E POI UTILIZZANDO IL TRAM 2 VERSO PIAZZA

MANCINI.

