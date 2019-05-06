Traffico Roma del 06-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 7:50 Simon
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO. DISAGI
QUINDI VERSO ROMA
TRAFFICO CHE È AL MOMENTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO
NELLA ZONA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA. AUTO IN FILA SULLA VIA
AURELIA, SULLA TIBURTINA E – ALL’ALTEZZA DI ACILIA – SIA SULLA VIA DEL MARE
SIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO
LA CHIUSURA DI VIA DI CASTEL DI LEVA COMPORTA RIPERCUSSIONI A CHISI TROVA
SULL’ARDEATINA.
SULLA VIA NOMENTANA TRA PIAZZA SEMPIONE E LA TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO
MA ANCHE PER INCIDENTE
TANGENZIALE CON FORTI RALLENTAMENTI TRA BATTERIA NOMENTANA E L’USCITA PER
SALARIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma