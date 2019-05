Traffico Roma del 06-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 8:20 Simon

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA: RALLENTAMENTI E CODE IN PIÙ

TRATTI. TRAFFICO IN ZONA CASALOTTI, E TRA BATTISTINI E CORNELIA

INCIDENTE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CI SONO CODE.

RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO.

SULLA VIA NOMENTANA TRA PIAZZA SEMPIONE E LA TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO

TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA E DISAGI TRA SCALO

SAN LORENZO E SAN GIOVANNI.

NELLA ZONA SUD LA CHIUSURA DI VIA DI CASTEL DI LEVA COMPORTA RIPERCUSSIONI

A CHI SI TROVA SULL’ARDEATINA.

