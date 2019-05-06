Traffico Roma del 06-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 8:20 Simon
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA: RALLENTAMENTI E CODE IN PIÙ
TRATTI. TRAFFICO IN ZONA CASALOTTI, E TRA BATTISTINI E CORNELIA
INCIDENTE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CI SONO CODE.
RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO.
SULLA VIA NOMENTANA TRA PIAZZA SEMPIONE E LA TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO
TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA E DISAGI TRA SCALO
SAN LORENZO E SAN GIOVANNI.
NELLA ZONA SUD LA CHIUSURA DI VIA DI CASTEL DI LEVA COMPORTA RIPERCUSSIONI
A CHI SI TROVA SULL’ARDEATINA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma