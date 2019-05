Traffico Roma del 06-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 9:20 Simon

DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TRIONFALE TRA IL SAN FILIPPO NERI E

MONTE MARIO.

INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI IN VIA ANASTASIO II. INCIDENTE VERSO VIA CIPRO,

TRAFFICO A PARTIRE DA VIA LEONE XIII.

MENTRE SULLA VIA AURELIA, PER TRAFFICO, CI SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE

VERSO PIAZZA IRNERIO. CODE DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.

A PROPOSITO DEL RACCORDO UN INCIDENTE PROVOCA FORTI RALLENTAMENTI IN

ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. PER TRAFFICO INVECE CODE

NEL TRATTO PRENESTINA – TIBURTINA.

SULLA VIA LAURENTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NELLA ZONA DI FONTE

OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA STAZIONE DELLA METROPOLITANA.

