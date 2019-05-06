Traffico Roma del 06-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 9:20 Simon
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TRIONFALE TRA IL SAN FILIPPO NERI E
MONTE MARIO.
INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI IN VIA ANASTASIO II. INCIDENTE VERSO VIA CIPRO,
TRAFFICO A PARTIRE DA VIA LEONE XIII.
MENTRE SULLA VIA AURELIA, PER TRAFFICO, CI SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
VERSO PIAZZA IRNERIO. CODE DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.
A PROPOSITO DEL RACCORDO UN INCIDENTE PROVOCA FORTI RALLENTAMENTI IN
ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. PER TRAFFICO INVECE CODE
NEL TRATTO PRENESTINA – TIBURTINA.
SULLA VIA LAURENTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NELLA ZONA DI FONTE
OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA STAZIONE DELLA METROPOLITANA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma