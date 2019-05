Traffico Roma del 06-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 9:50 Simon

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RISOLTO UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E CORSO FRANCIA. CI

SONO INCOLONNAMENTI MA IL TRAFFICO STA DIMINUENDO.

SITUAZIONE INVARIATA INVECE IN VIA ANASTASIO II. A CAUSA DI UN INCIDENTE

VERSO VIA CIPRO C’È TRAFFICO A PARTIRE DA VIA LEONE XIII.

TRAFFICO CHE, PER UN INCIDENTE, TROVIAMO ANCORA SULLA LAURENTINA NELLA ZONA

DI FONTE OSTIENSE.

SUL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE PISANA E AURELIA, UN VEICOLO IN PANNE

PROVOCA RALLENTAMENTI.

TRA CASAL BERTONE E IL PRENESTINO INTENSO IL TRAFFICO LUNGO VIA FIERAMOSCA

RALLENTAMENTI SULLA VIA NOMENTANA E TRA SANT’ANNIBALIANO E IL MURO TORTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma