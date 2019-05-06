Traffico Roma del 06-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 9:50 Simon
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RISOLTO UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E CORSO FRANCIA. CI
SONO INCOLONNAMENTI MA IL TRAFFICO STA DIMINUENDO.
SITUAZIONE INVARIATA INVECE IN VIA ANASTASIO II. A CAUSA DI UN INCIDENTE
VERSO VIA CIPRO C’È TRAFFICO A PARTIRE DA VIA LEONE XIII.
TRAFFICO CHE, PER UN INCIDENTE, TROVIAMO ANCORA SULLA LAURENTINA NELLA ZONA
DI FONTE OSTIENSE.
SUL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE PISANA E AURELIA, UN VEICOLO IN PANNE
PROVOCA RALLENTAMENTI.
TRA CASAL BERTONE E IL PRENESTINO INTENSO IL TRAFFICO LUNGO VIA FIERAMOSCA
RALLENTAMENTI SULLA VIA NOMENTANA E TRA SANT’ANNIBALIANO E IL MURO TORTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma