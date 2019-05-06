Traffico Roma del 06-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 11:50 Simon
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR DI QUINTO STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI
SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DELLO STADIO. SI PROCEDE IN CODA TRA VIA DEI
CAMPI SPORTIVI E TOR DI QUINTO.
ALL’AURELIO A CAUSA DI UN CONCORSO È SOSTENUTO IL TRAFFICO. DISAGI IN
PARTICOLARE NELL’AREA ADIACENTE ALL’INCROCIO TRA LA VIA AURELIA E LA VIA
AURELIA ANTICA.
ATTORNO ALL’ISOLA TIBERINA TRAFFICO SU ENTRAMBE LE SPONDE DEL LUNGOTEVERE
MA IN QUESTO CASO SONO MINORI I DISAGI. SI TRATTA DI RALLENTAMENTI
TRA PIAZZA VITTORIO E SAN GIOVANNI RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE LUNGO VIA
MERULANA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma