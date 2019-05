Traffico Roma del 06-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 11:50 Simon

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR DI QUINTO STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI

SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DELLO STADIO. SI PROCEDE IN CODA TRA VIA DEI

CAMPI SPORTIVI E TOR DI QUINTO.

ALL’AURELIO A CAUSA DI UN CONCORSO È SOSTENUTO IL TRAFFICO. DISAGI IN

PARTICOLARE NELL’AREA ADIACENTE ALL’INCROCIO TRA LA VIA AURELIA E LA VIA

AURELIA ANTICA.

ATTORNO ALL’ISOLA TIBERINA TRAFFICO SU ENTRAMBE LE SPONDE DEL LUNGOTEVERE

MA IN QUESTO CASO SONO MINORI I DISAGI. SI TRATTA DI RALLENTAMENTI

TRA PIAZZA VITTORIO E SAN GIOVANNI RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE LUNGO VIA

MERULANA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma