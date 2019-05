Traffico Roma del 06-05-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUON POMERIGGIO

ANCORA DISAGI SULLA TANG.EST A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA

DI TOR DI QUINTO: CI SONO CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

AL TRIONFALE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI FRA VIA VITTORIO

MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

A PRIMAVALLE INCOLONNAMENTI IN VIA NAZARETH, SEMPRE IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI, PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CASALI DI

ACQUAFREDDA.

ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CILICIA

IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

ALL’OSTIENSE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DEL PORTO FLUVIALE FRA VIA OSTIENSE

E PONTE DELL’INDUSTRIA IN DIREZIONE PIAZZA DELLA RADIO.

CODE A TRATTI, PER LAVORI, SULLA ROMA-FIUMICINO DALLO SVINCOLO DI VIA DELLA

MAGLIANA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma