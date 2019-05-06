Traffico Roma del 06-05-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUON POMERIGGIO
ANCORA DISAGI SULLA TANG.EST A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA
DI TOR DI QUINTO: CI SONO CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
AL TRIONFALE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI FRA VIA VITTORIO
MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A PRIMAVALLE INCOLONNAMENTI IN VIA NAZARETH, SEMPRE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI, PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CASALI DI
ACQUAFREDDA.
ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CILICIA
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
ALL’OSTIENSE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DEL PORTO FLUVIALE FRA VIA OSTIENSE
E PONTE DELL’INDUSTRIA IN DIREZIONE PIAZZA DELLA RADIO.
CODE A TRATTI, PER LAVORI, SULLA ROMA-FIUMICINO DALLO SVINCOLO DI VIA DELLA
MAGLIANA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma