Traffico Roma del 06-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 15:20

SULLA TANG.EST TRAFFICO RALLENTATO FRA USCITA VIA TIBURTINA-PORTONACCIO E

LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

ALL’AURELIO RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA A VIA

NICOLA LOMBARDI VERSO IL CENTRO; RALLENTATA LA STESSA VIA AURELIA ANTICA

SINO A LARGO GUANELLA.

A PRIMAVALLE INCOLONNAMENTI IN VIA NAZARETH, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER

LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA.

CODE A TRATTI SULLA VIA TIBURTINA FRA VIA DI TOR CERVARA ED IL GRANDE

RACCORDO ANULARE IN ENTRAMI I SENSI DI MARCIA.

CODE A TRATTI, PER LAVORI, SULLA ROMA-FIUMICINO FRA PARCO DE MEDICI E VIA

DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO

FRA LA VIA PONTINA E LA VIA LAURENTINA VERSO LE USCITE APPIA E TUSCOLANA.

