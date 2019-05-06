Traffico Roma del 06-05-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUON POMERIGGIO
SULLA TANG.EST TRAFFICO RALLENTATO FRA USCITA VIA TIBURTINA-PORTONACCIO E
LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
ALL’AURELIO RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA A VIA
NICOLA LOMBARDI VERSO IL CENTRO; RALLENTATA LA STESSA VIA AURELIA ANTICA
SINO A LARGO GUANELLA.
A PRIMAVALLE INCOLONNAMENTI IN VIA NAZARETH, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER
LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA.
CODE A TRATTI SULLA VIA TIBURTINA FRA VIA DI TOR CERVARA ED IL GRANDE
RACCORDO ANULARE IN ENTRAMI I SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI, PER LAVORI, SULLA ROMA-FIUMICINO FRA PARCO DE MEDICI E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO
FRA LA VIA PONTINA E LA VIA LAURENTINA VERSO LE USCITE APPIA E TUSCOLANA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma