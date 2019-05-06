Traffico Roma del 06-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 16:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUON POMERIGGIO
A ROMA NORD, IN ZONA TOR DI QUINTO, CODE PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE
MARESCIALLO DIAZ, DAL MNISTERO DEGLI ESTERI SINO A PIAZZALE DI PONTE MILVIO
IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE LUNGO CORSO TRIESTE TRA LA VIA
NOMENTANA E PIAZZA TRENTO, E IN VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO IN PROSSIMITÀ DI
VIA MARZIALE.
INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA, NELLE VICINANZE DI PIAZZA
NAVONA: CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA PONTE MAZZINI VERSO PIAZZA DEL
POPOLO.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUOENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI FRA
L’USCITA TIBURTINA-PORTONACCIO E LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 ROMA-
L’AQUILA, E A SEGUIRE DALLA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
ALLA MAGLIANA, NELLE ADIACENZE DELL’OSPEDALE ISRAELITICO SI PROCEDE A SENSO
UNICO ALTERNATO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA DI
PINO LECCE: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA,
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLA LAURENTINA ALL’APPIA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma