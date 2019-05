Traffico Roma del 06-05-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 17:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

TRAFFICO IN AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA

CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CI SONO INCOLONNAMNTI SULLA VIE CASSIA E

FLAMINIA SINO AL GRA A PARTIRE , RISPETTIVAMENTE, DA VIA DEI DUE PONTI E DA

CORSO FRANCIA; CODE ANCHE SULLA SALARIA DALLA TANG.EST ALL’AEROPORTO

DELL’URBE.

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA, NELLE

VICINANZE DI PIAZZA NAVONA: CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA PONTE MAZZINI

VERSO PIAZZA DEL POPOLO.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI FRA

L’USCITA TIBURTINA-PORTONACCIO E LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 ROMA-

L’AQUILA, E A SEGUIRE DALLA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

ALLA MAGLIANA, NELLE ADIACENZE DELL’OSPEDALE ISRAELITICO SI PROCEDE A SENSO

UNICO ALTERNATO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA DI

PINO LECCE: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI.

ALTRO INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA EST SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DEL

BIVIO CON VIA PRATAPORCI: CI SONO CODE DALLA BORGHESIANA SINO ALLA BORGATA

FINOCCHIO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA,

MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLA LAURENTINA ALL’APPIA.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma