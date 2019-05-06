Traffico Roma del 06-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 17:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUON POMERIGGIO
TRAFFICO SOSTENUTO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA
CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CI SONO INCOLONNAMNTI SULLA VIE CASSIA E
FLAMINIA SINO AL GRA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE, DA VIA DEI DUE PONTI E DA
CORSO FRANCIA; CODE ANCHE SULLA SALARIA DALLA TANG.EST ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI FRA
L’USCITA TIBURTINA-PORTONACCIO E LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 ROMA-
L’AQUILA, E A SEGUIRE DALLA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA,
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA C.COLOMBO ALLA DIRAMAZIONE DI
ROMA SUD.
CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO LA GRA IN
USCITA DALLA CITTÀ.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma