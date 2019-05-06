Traffico Roma del 06-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 18:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUON POMERIGGIO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
DALO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI
VIAGGIA IN CODA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA PORTONACCIO AL RACCORDO
ANULARE.
IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN INICDNETE IN PIAZZA DELLA ROVERE ALL
‘’ALTEZZA DI PONTE PRINCIPE AMEDEO SAVOIA AOSTA.
RIAPERTA VIA DELLA FARNESINA , RIMASTA BREVEMENTE CHIUSA IN SEGUITO
ALL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA DEI DUCHI DI CASTRO .MOLTO
INTENSO IL TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO FRANCIA ALLA VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI
FRA L’USCITA TIBURTINA-PORTONACCIO E LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 ROMA-
L’AQUILA, E A SEGUIRE DALLA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA
PER UN GUASTO TECNICO TRA ZAGAROLO E CIAMPINO DIREZIONE ROMA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO A LPROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma