Traffico Roma del 06-05-2019 ore 19:30

A ROMA NORD CI SONO CODE SULLA VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE,

RISPETTIVAMENTE, DA VIA DEI DUE PONTI E DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA.

NELLA ZONA DI S. ALESSANDRO CODE PER INCIDENTE SU VIA RINALDO D’AQUINO ALL’

ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER LA VIA NOMENTANA.

NEL CENTRO STORICO CODE PER INCIDENTE LUNGO CORSO VITTORIO EMANUELE II DA

VIA DEL PLEBISCITO A PIAZZA DI S. ANDREA DELLA VALLE.

INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA PORTUENSE DA VIA ISACCO NEWTON A

VIA DI AFFOGALASINO VERSO VIA DI CASETTA MATTEI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA,

MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL

MARE, POI DALLA VIA LAURENTINA ALL’APPIA.

CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI AL GRA

IN USCITA DALLA CITTÀ.

INCOLONNAMENTI ANCHE ALLE PORTE DI ROMA SUD SU VIA C. COLOMBO DAL GRA A VIA

DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA – CASSINO CIRCOLAZIONE

ANCORA SOSPESA FRA ZAGAROLO E CIAMPINO, IN DIREZIONE ROMA, PER UN

INCONVENIENTE TECNICO, DISAGI ANCHE IN DIREZIONE CASSINO CON RITARDI FINO A

60 MINUTI.

