Traffico Roma del 06-05-2019 ore 20:00

ALLE PORTE DI ROMA NORD CI SONO CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A LA

GIUSTINIANA IN USCITA DALLA CITTÀ; ANALOGA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA

DOVE SI RALLENTA DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA.

NELLA ZONA DI S. ALESSANDRO CODE PER INCIDENTE SU VIA RINALDO D’AQUINO ALL’

ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER LA VIA NOMENTANA.

INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA PORTUENSE DA VIA ISACCO NEWTON A

VIA DI AFFOGALASINO VERSO VIA DI CASETTA MATTEI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALL’APPIA.

INCOLONNAMENTI ANCHE ALLE PORTE DI ROMA SUD SU VIA C. COLOMBO DAL GRA A VIA

DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST: DALLE 22.00 ALLE

6.00 DI DOMANI MATTINA RIMARRÀ CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LA STAZIONE TIBURTINA E LA BATTERIA NOMENTANA

IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; DEVIAZIONI DEL TRAFFICO SUL VECCHIO

TRACCIATO DELLA TANGENZIALE.

IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA – CASSINO, PER UN

PROBLEMA TECNICO, ATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SU UN SOLO BINARIO, A SENSO

UNICO ALTERNATO, FRA ZAGAROLO E CIAMPINO CON RITARDI FINO A 120 MINUTI.

