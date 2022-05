Traffico Roma del 06-05-2022 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovate al momento abbiamo code sulla tangenziale direzione Stadio Olimpico dall’uscita della A24 allo svincolo per la Nomentana altre cose lungo del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII fino alla via Salaria in direzione di San Giovanni residue code anche su via della Pineta Sacchetti dall’uscita della galleria al Gemelli poco lontano incidente anguria Monte Mario su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto all’incrocio con via Trionfale incidente Concorde anche sulla via del mare Siamo a Ostia tra via Lucio lepidio e via delle Azzorre direzione Roma rallentamenti e code in uscita dalla città poi sulla via Flaminia da Corso di Francia a via di Grottarossa Ed ora usciamo dalla città sulla A1 La Roma Firenze è avvenuto un incidente si è ribaltato un camion che trasportava lite a me al momento sparso sulla carreggiata all’altezza dello svincolo di Ponzano Romano Soratte da qui quindi si è resa necessaria la chiusura della carreggiata in direzioneci sono 4 km di coda per chi arriva da Magliano Sabina in carreggiata opposta Quindi verso Firenze code tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano Soratte ci spostiamo sulla Pontina Dove troviamo code tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima in direzione Latina e verso l’Eur tra Castel Romano e Castel di Decima bene da Massimo vecchi è tutto Grazie per l’attenzione ai dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma