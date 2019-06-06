Traffico Roma del 06-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA giovedì 6 giugno 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE;
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO CON LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CITTÀ.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU
VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA
DAL GRA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTà.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma