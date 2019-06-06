Traffico Roma del 06-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA giovedì 6 giugno 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A
VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE; CODE A
TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA
DI GROTTAROSSA.
incidente sulla Via Tiburtina in Prossimità di Via di Casal dei Pazzi: il
traffico è rallentato a partire dal gra in direzione del Centro Città.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO CON LA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO,
RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA
TRIONFALE A VIA DEL PESCACCIO, E TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU
VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA
DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTà.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma