Traffico Roma del 06-06-2019 ore 09:00
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NOTIZIARIO ROMA giovedì 6 giugno 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
incidente sulla Via Tiburtina in Prossimità di Via di Casal dei Pazzi: il
traffico è rallentato a partire dal gra in direzione del Centro Città.
ALTRO INCIDENTE AL PRENESTINO SU Via Anagni IN Prossimità DI Via Tor De’
Schiavi.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA
AL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO
STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI E CODE DALLA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DALLA VIA TIBURTINA
ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 , E DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, rallentamenti dalla bufalotta alla
tiburtina, poi INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA, MENTRE,
IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA cassia bis a via di
boccea, TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA pontina, e tra prenestina e tiburtina.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE DA ACILIA A CASAL BERNOCCHI,
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE, E SULLA
PONTINA DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO IL CENTRO
CITTà.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma