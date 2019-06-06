Traffico Roma del 06-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE PER TRAFFICO ED UN INCIDNETE
LIEVE DA TOR CERVARA A VIA F.FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST; CODE A
TRATTI PER IL TRAFFICO ANCHE IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA TOR CERVARA.
SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, LUNGHE CODE PER LAVORI DAL BIVIO
CON L’A24 FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO
SAN GIOVANNI DALLA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA
TIBURTINA, POI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA E TRA LA
PONTINA E LA ROMA-FIUMICINO; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI
E CODE DALLA SALARIA ALL’AREA DI SREVIZIO SELVA CANDIDA, POI TRA LA ROMA-
FIUMICINO E LA PONTINA, E TRA APPIA E TIBURTINA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, SU VIA
CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA DA
SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTÀ.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma