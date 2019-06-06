Traffico Roma del 06-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 9:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A CORSO DI FRANCIA;
INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE PER TRAFFICO ED UN INCIDENTE
LIEVE DAL GRA A VIA F.FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST; CODE A TRATTI
PER IL TRAFFICO ANCHE IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA TOR CERVARA.
SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, LUNGHE CODE PER LAVORI DA VIA DEI
MONTI TIBURTINI FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE
VERSO SAN GIOVANNI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA
VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA
RUSTICA ALLA TIBURTINA E TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, SU VIA
CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA DA
SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTÀ.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma