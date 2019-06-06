Traffico Roma del 06-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD ANCORA RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A
PARTIRE DAL GRA RISPETTIVAMENTE FINO A VIA DI GROTTAROSSA E FINO A CORSO DI
FRANCIA; INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CITTÀ.
SU VIA DEL FORO ITALICO LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VIA
DEI CAMPI SPORTIVI COMPORTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA SALARIA VERSO
LO STADIO OLIMPICO, E DA CORSO FRANCIA VERSO SAN GIOVANNI.
FINO ALLE 13:00 ALL’AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE È IN PROGRAMMA
L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI AGRICOLTORI ITALIANI CON LA PARTECIPAZIONE DI
NUMEROSE AUTORITÀ ISTITUZIONALI E DI CIRCA 1500 DELEGATI. GIÀ SCATTATI
DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE AL TRAFFICO IN VIA DELLA CONCILIAZIONE, VIA
DELLA TRASPONTINA, BORGO SANT’ANGELO E IN PIAZZA PIA. DEVIATE LE LINEE BUS
DI ZONA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma