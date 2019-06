Traffico Roma del 06-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 11:20

A ROMA NORD ANCORA RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A

PARTIRE DAL GRA RISPETTIVAMENTE FINO A VIA DI GROTTAROSSA E FINO A CORSO DI

FRANCIA; INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CITTÀ.

SU VIA DEL FORO ITALICO LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VIA

DEI CAMPI SPORTIVI COMPORTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA SALARIA VERSO

LO STADIO OLIMPICO, E DA CORSO FRANCIA VERSO SAN GIOVANNI.

FINO ALLE 13:00 ALL’AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE È IN PROGRAMMA

L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI AGRICOLTORI ITALIANI CON LA PARTECIPAZIONE DI

NUMEROSE AUTORITÀ ISTITUZIONALI E DI CIRCA 1500 DELEGATI. GIÀ SCATTATI

DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE AL TRAFFICO IN VIA DELLA CONCILIAZIONE, VIA

DELLA TRASPONTINA, BORGO SANT’ANGELO E IN PIAZZA PIA. DEVIATE LE LINEE BUS

DI ZONA.

DANIELE GUERRISI

