Traffico Roma del 06-06-2019 ore 13:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
DISAGI A L TRAFFICO SI SEGNALANO A CAUSA DI DUE INCIDENTI, IL PRIMO
AVVENUTO IJN VIA EURIALO IN PROSSIMITA’ DI VIA SANTA MARIA AUSILIATRICE
SUL POSTO CI SONO RALLENTAMENTI, SI VIAGGIA A IRILENTO PER UN ALTRO
INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA ALL’INCRICIO CON VIALE VENTUNO APRILE .
SU VIA DEL FORO ITALICO LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VIA
DEI CAMPI SPORTIVI CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA SALARIA VERSO LO
STADIO OLIMPICO, E DA CORSO FRANCIA VERSO SAN GIOVANNI.
BREVI RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE
MAZZINI E IN PIAZZA ADRIANA IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma