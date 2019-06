Traffico Roma del 06-06-2019 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS

TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

DISAGI A L TRAFFICO SI SEGNALANO A CAUSA DI DUE INCIDENTI, IL PRIMO

AVVENUTO IJN VIA EURIALO IN PROSSIMITA’ DI VIA SANTA MARIA AUSILIATRICE

SUL POSTO CI SONO RALLENTAMENTI, SI VIAGGIA A IRILENTO PER UN ALTRO

INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA ALL’INCRICIO CON VIALE VENTUNO APRILE .

SU VIA DEL FORO ITALICO LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VIA

DEI CAMPI SPORTIVI CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA SALARIA VERSO LO

STADIO OLIMPICO, E DA CORSO FRANCIA VERSO SAN GIOVANNI.

BREVI RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE

MAZZINI E IN PIAZZA ADRIANA IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA

