Traffico Roma del 06-06-2019 ore 16:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
DISAGI A L TRAFFICO SI SEGNALANO A CAUSA DI ALCUNI INCIDENTI. RALLENTAMENTI
IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA ANGELO DALMISTRO AL CENTRO
RALLENTAMENTI IN VIA SOLFERINO ALL’INCROCIO CON VIA MARSALA, UN TERZO
INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA NEI PRESSI DI VIA LICORIDE..
RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE
DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE VIA SALARIA.
FINO ALLE 19.00 MANIFESTAIZONE A PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, POSSIBILI
RALLENTAMENTI NELL’AREA DI PIAZZA VENEZIA.
IN ZONA TORREVECCHIA TRIONFALE LAVORI A VIALE DEI MONFORTANI, DA VIA
DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA VERSO VIA DI TORREVECCHIA. LA LINEA 907
DIREZIONE CORNELIA E’ DEVIATA SU VIA SEBASTIANO VINCI.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma