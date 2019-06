Traffico Roma del 06-06-2019 ore 16:30

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS

TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

DISAGI A L TRAFFICO SI SEGNALANO A CAUSA DI ALCUNI INCIDENTI. RALLENTAMENTI

IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA ANGELO DALMISTRO AL CENTRO

RALLENTAMENTI IN VIA SOLFERINO ALL’INCROCIO CON VIA MARSALA, UN TERZO

INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA NEI PRESSI DI VIA LICORIDE..

RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE

DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE VIA SALARIA.

FINO ALLE 19.00 MANIFESTAIZONE A PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, POSSIBILI

RALLENTAMENTI NELL’AREA DI PIAZZA VENEZIA.

IN ZONA TORREVECCHIA TRIONFALE LAVORI A VIALE DEI MONFORTANI, DA VIA

DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA VERSO VIA DI TORREVECCHIA. LA LINEA 907

DIREZIONE CORNELIA E’ DEVIATA SU VIA SEBASTIANO VINCI.

