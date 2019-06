Traffico Roma del 06-06-2019 ore 17:00

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 16:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RIAPERTA SULLA TANGENZIALE EST LA NUOVA GALLERIA MA SOLO IN DIREZIONE

NOMENTANA-SALARIA. GLI ALLAGAMENTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CONTINUANO QUINDI

A PROVOCARE DISAGI VERSO SAN GIOVANNI. TUNNEL CHE RESTA AL MOMENTO CHIUSO

AL TRAFFICO. GROSSE LE RIPERCUSSIONI: TANGENZIALE DOVE ABBIAMO LUNGHE CODE,

CIRCA 5 KM, TRA CORSO FRANCIA E BATTERIA NOMENTANA. IN ALTERNATIVA È

POSSIBILE PERCORRERE IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE; PERCORSO DOVE

PERÒ IL TRAFFICO È AL MOMENTO CONGESTIONATO. RIAPERTO COME ABBIAMO DETTO LA

GALLERIA VERSO LA NOMENTANA MA È ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE PROVENENDO

DA SAN GIOVANNI E DALLA A24.

PER TRAFFICO CODE IN VIA MARMORATA E IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRAFFICO E CODE VERSO LA PORTUENSE E FIUMICINO.

SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE E DISAGI NEL TRATTO CASSIA-SALARIA;

RIPERCUSSIONI PER CHI SI TROVA SULLA FLAMINIA E PROVIENE DA GROTTAROSSA

SUL RACCORDO POI LUNGHE CODE PER TRAFFICO DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA

VICINO ALLA PRENESTINA DISAGI PER LAVORI IN VIA DI TOR BELLA MONACA

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma