Traffico Roma del 06-06-2019 ore 17:00
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 16:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RIAPERTA SULLA TANGENZIALE EST LA NUOVA GALLERIA MA SOLO IN DIREZIONE
NOMENTANA-SALARIA. GLI ALLAGAMENTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CONTINUANO QUINDI
A PROVOCARE DISAGI VERSO SAN GIOVANNI. TUNNEL CHE RESTA AL MOMENTO CHIUSO
AL TRAFFICO. GROSSE LE RIPERCUSSIONI: TANGENZIALE DOVE ABBIAMO LUNGHE CODE,
CIRCA 5 KM, TRA CORSO FRANCIA E BATTERIA NOMENTANA. IN ALTERNATIVA È
POSSIBILE PERCORRERE IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE; PERCORSO DOVE
PERÒ IL TRAFFICO È AL MOMENTO CONGESTIONATO. RIAPERTO COME ABBIAMO DETTO LA
GALLERIA VERSO LA NOMENTANA MA È ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE PROVENENDO
DA SAN GIOVANNI E DALLA A24.
PER TRAFFICO CODE IN VIA MARMORATA E IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRAFFICO E CODE VERSO LA PORTUENSE E FIUMICINO.
SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE E DISAGI NEL TRATTO CASSIA-SALARIA;
RIPERCUSSIONI PER CHI SI TROVA SULLA FLAMINIA E PROVIENE DA GROTTAROSSA
SUL RACCORDO POI LUNGHE CODE PER TRAFFICO DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA
VICINO ALLA PRENESTINA DISAGI PER LAVORI IN VIA DI TOR BELLA MONACA
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma