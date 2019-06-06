Traffico Roma del 06-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST , GLI ALLAGAMENTI ALL’INTERNO DEL
TUNNEL CONTINUANO A PROVOCARE DISAGI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. TUNNEL
CHIUSO AL TRAFFICO . RIPERCUSSIONI IN TANGENZIALE EST CON INCOLONNAMENTI
TRA CORSO DI FRANCIA E BATTERIA NOMENTANA
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE DALLO SVINCOLO DELLA
NOMENTANA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA
ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE FINO ALLA
TUSCOLANA.
NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ , NE SEGNALIMAO
UNO IN VIA DELLA BUFAL0TTA TRA VIA RENATO CASTELLANI A VIA RENATO FUCINI
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO, NEL QUARTIERE CENTOCELLE UN ALTRO
INCIDENTE IN VIALE DELLA PRIMAVERA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
GLICINI.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma