Traffico Roma del 06-06-2019 ore 18:00
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 17:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
GROSSI DISAGI SULLA TANGENZIALE EST PER LA CHIUSURA DELLA NUOVA GALLERIA.
GALLERIA CHIUSA DI NUOVO NELLE DUE DIREZIONI QUINDI SIA IN DIREZIONE
NOMENTANA-SALARIA SIA VERSO SAN GIOVANNI. LA CAUSA, ALLAGAMENTI ALL’INTERNO
DEL TUNNEL. LE RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE: PROVENENDO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E DALL’OLIMPICO LUNGHE CODE, CIRCA 7 KM. MINORI LE
RIPERCUSSIONI PROVENENDO DA SAN GIOVANNI E DALLA A24; SUL TRATTO URBANO
DELLA A24 FILE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI.
LA CHIUSURA DELLA GALLERIA COMPORTA RIPERCUSSIONI NEL QUARTIERE TRIESTE MA
CON MAGGIOR TRAFFICO. DISAGI ANCHE AI PARIOLI.
SUL RACCORDO ANULARE NELLA ZONA NORD, A SEGUITO DI INCIDENTI, ABBIAMO CODE
NEL TRATTO CASSIA-SALARIA, E POCO DOPO, ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DELLA
BUFALOTTA
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRAFFICO E CODE VERSO LA PORTUENSE E FIUMICINO,
ANCHE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma