Traffico Roma del 06-06-2019 ore 18:00

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 17:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

GROSSI DISAGI SULLA TANGENZIALE EST PER LA CHIUSURA DELLA NUOVA GALLERIA.

GALLERIA CHIUSA DI NUOVO NELLE DUE DIREZIONI QUINDI SIA IN DIREZIONE

NOMENTANA-SALARIA SIA VERSO SAN GIOVANNI. LA CAUSA, ALLAGAMENTI ALL’INTERNO

DEL TUNNEL. LE RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE: PROVENENDO DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E DALL’OLIMPICO LUNGHE CODE, CIRCA 7 KM. MINORI LE

RIPERCUSSIONI PROVENENDO DA SAN GIOVANNI E DALLA A24; SUL TRATTO URBANO

DELLA A24 FILE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI.

LA CHIUSURA DELLA GALLERIA COMPORTA RIPERCUSSIONI NEL QUARTIERE TRIESTE MA

CON MAGGIOR TRAFFICO. DISAGI ANCHE AI PARIOLI.

SUL RACCORDO ANULARE NELLA ZONA NORD, A SEGUITO DI INCIDENTI, ABBIAMO CODE

NEL TRATTO CASSIA-SALARIA, E POCO DOPO, ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DELLA

BUFALOTTA

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRAFFICO E CODE VERSO LA PORTUENSE E FIUMICINO,

ANCHE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma