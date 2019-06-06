Traffico Roma del 06-06-2019 ore 19:00
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 18:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA TANGENZIALE EST DI NUOVO PERCORRIBILE LA NUOVA GALLERIA. GALLERIA
RIAPERTA ORA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DOVREBBE MIGLIORARE QUINDI LA
SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE SOPRATTUTTO PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII E DALL’OLIMPICO, DOVE AL MOMENTO SI PROCEDE IN CODA PER CIRCA 6 KM.
PROVENENDO INVECE DA SAN GIOVANNI E DALLA A24, I
MAGGIORI DISAGI LI ABBIAMO SUL TRATTO URBANO DOVE ABBIAMO AL MOMENTO CODE A
PARTIRE DA VIA FIORENTINI
E LA RIAPERTURA DELLA GALLERIA DOVREBBE PORTARE ANCHE A UNA DIMINUZIONE DEL
TRAFFICO NEL QUARTIERE TRIESTE.
SU CORSO FRANCIA UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI VERSO LA FLAMINIA POCO
DOPO L’USCITA DA VIALE PILSUDSKI
DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA CASAL DEL MARMO NELLE VICINANZE DEL RACCORDO
E SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD, A SEGUITO DI UN INCIDENTE
PROSEGUONO I DISAGI NEL TRATTO CASSIA-SALARIA,
PER TRAFFICO INVECE, SUL RACCORDO, ABBIAMO CODE TRA IL BIVIO PER FIUMICINO
E L’ARDEATINA
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma