Traffico Roma del 06-06-2019 ore 19:30

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 19:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

DOPO LA RIAPERTURA SULLA TANGENZIALE EST DELLA NUOVA GALLERIA È MIGLIORATA

LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO. TANGENZIALE ORA CON POCHI DISAGI. ANCORA

INTENSA INVECE LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24: ABBIAMO CODE DA

TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE

GROSSI DISAGI NELLA ZONA OVEST DEL RACCORDO, NELLO SPECIFICO NELLA

CARREGGIATA INTERNA, DALLA PISANA ALL’USCITA PER VIA DI BOCCEA. UN

INCIDENTE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE. SI TRATTA ALL’INCIRCA DI 10 KM. CODE

QUINDI IN DIREZIONE CASSIA-SALARIA.

E PER UN INCIDENTE SONO DIFFICILI GLI SPOSTAMENTI TRA IL LUNGOTEVERE PRATI

E CASTEL SANT’ANGELO. INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA ADRIANA. SI PROCEDE IN

CODA

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma