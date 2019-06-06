Traffico Roma del 06-06-2019 ore 19:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 19:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DOPO LA RIAPERTURA SULLA TANGENZIALE EST DELLA NUOVA GALLERIA È MIGLIORATA
LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO. TANGENZIALE ORA CON POCHI DISAGI. ANCORA
INTENSA INVECE LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24: ABBIAMO CODE DA
TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE
GROSSI DISAGI NELLA ZONA OVEST DEL RACCORDO, NELLO SPECIFICO NELLA
CARREGGIATA INTERNA, DALLA PISANA ALL’USCITA PER VIA DI BOCCEA. UN
INCIDENTE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE. SI TRATTA ALL’INCIRCA DI 10 KM. CODE
QUINDI IN DIREZIONE CASSIA-SALARIA.
E PER UN INCIDENTE SONO DIFFICILI GLI SPOSTAMENTI TRA IL LUNGOTEVERE PRATI
E CASTEL SANT’ANGELO. INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA ADRIANA. SI PROCEDE IN
CODA
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma