Traffico Roma del 06-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 19:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PARTICOLARMENTE DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA OVEST DEL RACCORDO
DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO DIVERSI KM DI CODA. INCIDENTE IN
CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA BOCCEA DIREZIONE CASSIA. INCIDENTE CHE STA
PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER FIUMICINO. SI TRATTA
ALL’INCIRCA DI 11 KM.
ALTRI INCIDENTI PROVOCANO DISAGI SUL RACCORDO. MINORI ALMENO LE
RIPERCUSSIONI. UN INCIDENTE è TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE,
L’ALTRO INCIDENTE è AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PORTA DI ROMA PRIMA DELLA
BUFALOTTA. IN ENTRAMBI I CASI CI SONO BREVI INCOLONNAMENTI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIPERCUSSIONI PER UN INCIDENTE, CI TROVIAMO
VERSO LA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO
E PER UN INCIDENTE SONO DIFFICILI GLI SPOSTAMENTI TRA LA ZONA PRATI E
CASTEL SANT’ANGELO. INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA ADRIANA. SI PROCEDE IN
CODA DALL’ALTEZZA DEL LUNGOTEVERE MICHELANGELO E DI PONTE MARGHERITA.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma