Traffico Roma del 06-06-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane e termineranno il prossimo 12 giugno i lavori al ponte di Tor di Quinto se via del Foro Italico frequente la formazione di rallentamenti e code sulla tangenziale a partire dalla Salaria viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico ma anche tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi verso San Giovanni ricordiamo Inoltre la chiusura per lavori della galleria Giovanni XXIII tra via Mario Fani a via Trionfale verso la pineta Sacchetti uscita obbligatoria quindi lo svincolo di via Mario Fani possibili rallentamenti in prossimità dell’ingresso in galleria sulla linea a della metropolitana chiusa la stazione Cornelia per un guasto tecnico Inoltre oggi e domani per i lavori di realizzazione dello scambio tra metro B e C al Colosseo sulper l’intera giornata bussa alla posto dei treni nella tratta Castro Pretorio Laurentina sempre per lavori al cavalcavia di via Mario bianco ad Ostia fino a domani 7 giugno sulla linea ferroviaria roma-lido dalle 21 circolazione sospesa nella tratta Acilia Colombo In alternativa è possibile utilizzare i bus delle linee 04 06 06 per finire in centro due le manifestazioni in programma entrambe dalle 15 alle 19 la prima al Circo Massimo lato avvio dell’Ara massima di Ercole la seconda Piazza San Silvestro per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

