Traffico Roma del 06-06-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nella zona di Cinecittà rallentamenti per un incidente avvenuto in via Scribonio Curione all’altezza di via di Centocelle per un altro incidente si viaggia a rilento in via della Marranella all’altezza di via Giovanni Nolli incolonnamenti per lavori sulla tangenziale est perché Salaria a viale Tor di Quinto verso uno stadio Olimpico è da Corso Francia a via dei Campi Sportivi verso San Giovanni nella zona del Circo Massimo manifestazioni in programma fino alle 19 tu sei via dei Cerchi da Piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni su via del Circo Massimo altre manifestazioni in programma fino alle 19 in centro a Piazza San Silvestro per i dettagli e queste altre notizie potete consultare il Roma punto luceverde.it

