Traffico Roma del 06-06-2022 ore 13:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code a tratti ancora a sud della capitale sono segnalati sulla Roma Napoli Dopo un incidente accaduto in mattinata tra Ferentino e Colleferro in direzione Roma altre code a nord della capitale sempre per incidente sulla Cassia bis a poco prima dello svincolo di via della Giustiniana possibili disagi poi a Ponte Mammolo invece per un incendio divampato all’altezza di via Tiburtina nei pressi di via Cassino e per incidente ci sono poi dei rallentamenti a Monteverde in via Anton Giulio Barrili all’altezza di via Alberto Mario rallentamenti anche lungo la via del mare per un veicolo che si è ribaltato all’altezza di via di Malafede in direzione di Ostia e resta sospeso il servizio ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli per i lavori di ripristino nei pressi di Roma Prenestina dopo lo zio dello scorso venerdì 3 giugno la circolazione sulla linea Roma Pescara è in graduale ripresa mentre i treni regionali nel Lazio eTania possono subire ancora a cancellazioni e limitazioni di percorso programmate Inoltre alcune modifiche ai collegamenti regionali veloci tra Roma e Abruzzo Umbria e Marche dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma