Traffico Roma del 06-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 07:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE CONSOLARI . TRAFFICO REGOLARE
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE
QUESTA MATTINA ALLE ORE 09 IN PIAZZA VENEZIA CI SARA’ UNA CERIMONIA CON
DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO PRESSO IL SACELLO DEL MILITE IGNOTO.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E CHIUSURE TEMPORANEE DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELL’EVENTO.
PER LAVORI CHIUSA VIA DI PORTA LATINA IN PROSSIMITA’ DI VIALE DELLE MURA
LATINE IN DIREZIONE DELLE TERME DI CARACALLA. LA RIAPETURA DOMANI ALLE ORE
12.00
CI SPOSTIAMO ALL’EUR DOVE SEMPRE PER UN CANTIERE E’ CHIUSA PER L’INTERA
GIORNATA VIA DELL’ARCHITETTURA TRA VIA DELL’ARCHITETTURA A LARGO EDMONDO
BERNACCA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO VI INFORMIAMO CHE OGGI SABATO 6
LUGLIO E DOMANI DOMENICA 7, LA METRO A DI ROMA RESTERA’ SOSPESA , PER
LAVORI, NELLA TRATTA SUBAUGUSTA ANAGNINA . ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI.
SERVIZIO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma