Traffico Roma del 06-07-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 08:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SE IN AUMENTO SULLE CONSOLARI ROMANE .

QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE LAURENTINA E

PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA

QUESTA MATTINA ALLE ORE 09 IN PIAZZA VENEZIA, CI SARA’ UNA CERIMONIA CON

DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO PRESSO IL SACELLO DEL MILITE IGNOTO.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E CHIUSURE TEMPORANEE DURANTE LO

SVOLGIMENTO DELL’EVENTO.

PER LAVORI CHIUSA VIA DI PORTA LATINA IN PROSSIMITA’ DI VIALE DELLE MURA

LATINE IN DIREZIONE DELLE TERME DI CARACALLA. LA RIAPETURA DOMANI ALLE ORE

12.00

CI SPOSTIAMO ALL’EUR DOVE SEMPRE PER UN CANTIERE E’ CHIUSA PER L’INTERA

GIORNATA VIA DELL’ARCHITETTURA TRA VIA DELL’ARCHITETTURA A LARGO EDMONDO

BERNACCA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO VI INFORMIAMO CHE OGGI SABATO 6

LUGLIO E DOMANI DOMENICA 7, LA METRO A DI ROMA RESTERA’ SOSPESA , PER

LAVORI, NELLA TRATTA SUBAUGUSTA ANAGNINA . ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI.

SERVIZIO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma