Traffico Roma del 06-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 09:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTI MINUTI SULLE STRADE CHE PORTANO VERSO I LIDI
LAZIALI
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASILINA TRA VIA SICULIANA E
VIA DI PONTE DELLA CATENA IN DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA L’EUR E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E CASAL
PALOCCO VERSO OSTIA.
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TUSCOLANA E
ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.
CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA A24.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO IN PIAZZA VENEZIA, UNA CERIMONIA CON
DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO PRESSO IL SACELLO DEL MILITE IGNOTO.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E CHIUSURE TEMPORANEE DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELL’EVENTO.
CHIUSA TEMPORANEAMENTE PIAZZA LOTARIO PER UN INTERVENTO ALLA RETE ELETTRICA
TRA VIA LIVORNO E VIA LUIGI PIGORINI. LA RIAPERTURA IN MATTINATA.
PER LAVORI CHIUSA VIA DI PORTA LATINA IN PROSSIMITA’ DI VIALE DELLE MURA
LATINE IN DIREZIONE DELLE TERME DI CARACALLA. LA RIAPETURA DOMANI ALLE ORE
12.00
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO VI INFORMIAMO CHE OGGI SABATO 6
LUGLIO E DOMANI DOMENICA 7, LA METRO A DI ROMA RESTERA’ SOSPESA , PER
LAVORI, NELLA TRATTA SUBAUGUSTA ANAGNINA . ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI.
SERVIZIO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma