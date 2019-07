Traffico Roma del 06-07-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 09:20



TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTI MINUTI SULLE STRADE CHE PORTANO VERSO I LIDI

LAZIALI

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASILINA TRA VIA SICULIANA E

VIA DI PONTE DELLA CATENA IN DIREZIONE CENTRO.

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA L’EUR E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E CASAL

PALOCCO VERSO OSTIA.

QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TUSCOLANA E

ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.

CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA A24.

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO IN PIAZZA VENEZIA, UNA CERIMONIA CON

DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO PRESSO IL SACELLO DEL MILITE IGNOTO.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E CHIUSURE TEMPORANEE DURANTE LO

SVOLGIMENTO DELL’EVENTO.

CHIUSA TEMPORANEAMENTE PIAZZA LOTARIO PER UN INTERVENTO ALLA RETE ELETTRICA

TRA VIA LIVORNO E VIA LUIGI PIGORINI. LA RIAPERTURA IN MATTINATA.

PER LAVORI CHIUSA VIA DI PORTA LATINA IN PROSSIMITA’ DI VIALE DELLE MURA

LATINE IN DIREZIONE DELLE TERME DI CARACALLA. LA RIAPETURA DOMANI ALLE ORE

12.00

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO VI INFORMIAMO CHE OGGI SABATO 6

LUGLIO E DOMANI DOMENICA 7, LA METRO A DI ROMA RESTERA’ SOSPESA , PER

LAVORI, NELLA TRATTA SUBAUGUSTA ANAGNINA . ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI.

SERVIZIO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI

MASSIMILIANO MARAZZI

